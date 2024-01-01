В МЧС предупредили о гололедице на дорогах Прикамья Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Сегодня, 25 марта, в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах гололёдно-изморозевые отложения, а на дорогах — гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермском краю со ссылкой на данные Пермского гисметеоцентра.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, пробки и ДТП на дорогах.

Поэтому в МЧС по региону рекомендуют жителям Прикамья не находиться рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередачи и стараться не парковать транспорт рядом с ними.

При авариях на сетях электроснабжения нужно обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.

В ведомстве советуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части, не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, не позволять находиться там детям.

Телефон для вызова экстренных служб — «112».

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