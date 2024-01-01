В память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» пермские музеи провели минуту молчания Это федеральная акция, поддержанная учреждениями культуры в российских регионах Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня, 24 марта, в день общенационального траура пермские музеи в 12:00 провели минуту молчания в память и скорби о жертвах теракта. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Это общероссийская акция, инициаторами которой выступили Союз музеев России и Российский комитет Международного совета музеев. В Прикамье её поддержали Музей современного искусства PERMM, Пермский краеведческий музей, архитектурно-этнографический музей «Хохловка», Пермская государственная художественная галерея и другие.

Руководство учреждений культуры выразило глубокие соболезнования пострадавшим, родственникам и близким погибших. Сегодня в Пермском крае отменены все отменены все развлекательные и массовые мероприятия, приспущены государственные флаги.

Трагедия в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По обновлённым данным, количество погибших во время теракта выросло до 133 человек, а пострадавшими числятся 154 человека. Установлены личности 50 погибших.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ — Террористический акт.

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы здания.

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