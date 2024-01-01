Учителя в Перми призвали родителей не отпускать детей в торговые центры Просьбу разослали в родительских чатах Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В Перми школьные учителя сделали рассылку сообщений в родительских чатах, призвав взрослых не отпускать детей в торговые центры в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом в соцсетях рассказали пользователи.

Напомним, несмотря на отмену массовых мероприятий, занятия в школах Прикамья 23 марта было решено проводить. По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, уроки, а также секции и кружки проводятся по расписанию, с усилением мер безопасности.

Ранее сообщалось, что 23 и 24 марта были отменены очные занятия в вузах Перми. А Пермский педагогический университет решил оставить дистант и дальше. Также стало известно, что в выходные многие пермские театры отменили или перенесли спектакли. Перестал курсировать экскурсионный автобус №300Т.

По последним официальным данным, в Красногорске от пуль террористов и в пожаре погибли 115 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.