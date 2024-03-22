В центре Перми на медиапанелях торговых центров появились «Свечи скорби» Люди несут цветы у ним и к мемориалу у клуба «Хромая лошадь» Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

После теракта в «Крокус Сити Холле» на здании ТЦ «Колизей» в Перми появился билборд со свечой скорби и надписью «22.03.2024». Горожане начали приносить к нему цветы.

Юлия Усольцева

Такая же свеча и надпись «Скорбим 22.03.2024» появились на медиафасаде ТЦ «Айсберг».

Юлия Усольцева

Всё больше цветов у мемориала жертвам пожара в клубе «Хромая лошадь» в Сквере Уральских добровольцев. Здесь корреспондент «Нового компаньона» побеседовала с пермской семьёй, пришедшей возложить цветы. Максим Беднов и Аксинья Владыкина пришли сюда с детьми.

Зарина Ситдикова

«Огромная трагедия. Как мы можем помочь сейчас? Можем почтить память, можно съездить в церковь поставить свечки за тех, кто сейчас в больнице, за их здравие. Если можем хотя бы так поддержать, почему бы не поддержать? Наверное, это один из тех примеров патриотизма, который мы можем хотя бы сейчас проявить, нашу солидарность и скорбь всей России. И детям показать, что есть такие события, когда мы должны объединяться и помогать, кто чем может», — рассказали пермяки.

По последним данным, в Красногорске от пуль террористов и в пожаре погибли более 60 человек, в том числе трое детей, более 100 госпитализированы.

Напомним, неизвестные напали на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По меньшей мере пять человек в камуфляжной форме ворвались в концертный зал и открыли стрельбу. После этого в здании начался пожар. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Теракт».

Юлия Усольцева

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