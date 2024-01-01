Алёна Бронникова Пропавшего в ноябре Даниля Муртазина из Прикамья нашли погибшим Ему было 19 лет Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей"

Пропавшего в начале ноября 2024 года Даниля Муртазина из Краснокамска нашли погибшим. Информация об этом появилась в сообществе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» ВКонтакте. Молодому человеку было 19 лет.

«Муртазин Даниль Кабирович найден. Погиб. Соболезнования родным и близким. Согласно правилам группы мы не разглашаем конфиденциальную информацию и не даём какие-либо комментарии по поводу случившегося», — сообщается в публикации.

Авторы попросили снять репосты и воздержаться от обсуждения.

Даниль Муртазин пропал 1 ноября. Юноша ушёл на прогулку и не вернулся, после чего волонтёры объявили поиски. В Каме 9 ноября была обнаружена верхняя одежда, которую заметили с проходящего мимо теплохода. Позже выяснилось, что вещи принадлежат пропавшему Данилю — в куртке, которую достали из воды, был паспорт молодого человека.

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