Максим Артамонов В Каме нашли вещи пропавшего Даниля Муртазина Молодой человек пропал в начале ноября в Краснокамске Поделиться Твитнуть

В Перми обнаружена верхняя одежда, которая плавала в Каме. Вещи заметили с проходящего мимо парохода. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на свой источник.

Как выяснилось, вещи принадлежат пропавшему в начале ноября в Краснокамске 19-летнему Данилю Муртазину. В куртке, которую достали из воды, был паспорт молодого человека.

Даниль Муртазин пропал 1 ноября. Юноша ушёл на прогулку и не вернулся. Волонтёры объявили поиски.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, поисковики и родственники Данила Муртазина просят сообщить по телефону 8(342) 204-49-04 (волонтеры) или 112.

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