Алёна Бронникова В Прикамье продают сельхозпредприятие за 185 млн рублей Поголовье крупного рогатого скота составляет более двух тысяч коров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В с. Осинцево Кишертского муниципального округа продаётся готовый бизнес по разведению крупного рогатого скота (КРС) молочного направления. Согласно информации, опубликованной на сайте «Авито», стоимость актива оценили в 185 млн руб.

В объявлении сообщается, что общая земельная площадь составляет 5,4 тыс. га, в собственности — 3,8 тыс. га, часть земли используется под посев зерновых и кормовых культур. Поголовье КРС — 2,2 тыс. голов.

«Общая сумма субсидий в среднем за год — 14 млн руб. Чистая прибыль в среднем за последние три года — 35 млн руб.», — пишет автор.

На территории с. Осинцево находится ООО «Колхоз им. Ленина», сельхозпредприятие осуществляет замкнутый цикл производства молока и мяса и производит корма. По данным сайта checko.ru, уставный капитал — 2,5 млн руб., 90% доли принадлежат пермскому предпринимателю Сергею Поздееву. Соучредителем и руководителем является Анатолий Ожегов. Выручка за 2022 год составила 142,2 млн руб., чистая прибыль — 34,9 млн руб.

Сергей Поздеев также владеет ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП), ООО «Маслозавод Нытвенский», ООО «Маслозавод «Октябрьский», а также организацией «Молочный стандарт», которое располагается в Перми по ул. Героев Хасана, 102. В 2020 году стало известно о расширении производства ЮКМП. Предприятие приобрело производственную площадку бывшего пермского пивзавода по ул. Героев Хасана, 106.

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