Мария Сыропятова На месте пивзавода в Перми запустят новое производство Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) приобрело производственную площадку бывшего пермского пивзавода. Об этом «Новому компаньону» рассказали в ЮКМП. Сделка с российским подразделением корпорации «ИнБев» была завершена в декабре 2019 года. Её сумму представители нового собственника не раскрывают.

По данным «Нового компаньона», на площадке разместится произвоство сыра.

Сергей Хазов, директор ООО «Юговской комбинат молочных продуктов»:

— В этом году предприятие достигло предела роста на производственной площадке в посёлке Юг. Для реализации нового крупного проекта потребовались новые территории.

Параметры нового проекта и размер инвестиций на предприятии пока не раскрывают. Однако говорят, что его запуск позволит создать новые рабочие места, а шаги по его реализации будут сделаны уже в текущем году. Новое производство планируется создать в комплексе зданий общей площадью 90 тыс кв. м на ул. Героев Хасана, 106. В инфраструктуру площадки входят подстанция (12,09 мВт), газовая котельная мощностью 75 т пара в час, очистные сооружения мощностью 5 тыс. куб. м/сутки, аммиачная холодильная установка мощностью 8 мВт холода, а также железнодорожная ветка.

С 2014 года, после закрытия пермского пивзавода, производственная площадка простаивала. Ранее предприятие в среднем производило 2 млн гектолитров пива в год. Он был закрыт компанией на фоне усиления конкуренции с небольшими пивоварнями.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» принадлежит Сергею Поздееву. Предприятие основано в 2004 году и производит твёрдые и плавленые сырные продукты, спреды, полутвёрдые сыры ГОСТ и масло ГОСТ. Объём перерабатываемого молока — более 710 т в сутки.