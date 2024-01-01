Алёна Бронникова Цирк в Перми реконструируют не раньше 2027 года Финансирование на эти цели не заложено в бюджете на ближайшие три года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Реконструкция здания Пермского государственного цирка откладывается минимум на три года. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель генерального директора ФКП «Росгосцирк» Татьяна Бушкова.

«На сегодняшний день при содействии города разработан проект реконструкции Пермского цирка. Сейчас мы передаём этот проект на экспертизу. Но, к сожалению, одно дело — сделать проект, другое — получить под него финансирование. Пока строки в бюджете нет. Проект бюджета на ближайшие три года недавно утвердил минкульт России, пока Пермского цирка нет в планах», — цитирует ТАСС Бушкову.

Информации о том, когда планируется приступить к работам, пока нет. Чтобы получить финансирование, Росгосцирк пытается войти с проектом реконструкции объекта в Перми в федеральный нацпроект «Культура России».

Как отмечает ТАСС, в проекте стратегии развития циркового искусства в России на период до 2035 года содержалась информация о планах министерства культуры РФ до 2027 года провести реконструкцию шести государственных цирков (в Уфе, Кирове, Самаре, Ростове-на-Дону, Оренбурге и Перми). Начать работы в Уфе и Кирове планируется в 2026 году.

В прошлом году были выполнены проектно-изыскательские работы для реконструкции пермского цирка. В сентябре департамент градостроительства и архитектуры Перми согласовал колерный паспорт здания цирка. В январе 2024 года сообщалось, что разработка проекта близится к завершению.

Поскольку цирк — организация федерального подчинения, то решение о его реконструкции будет принято на федеральном уровне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.