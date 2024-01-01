Зарина Ситдикова В Чусовском округе Прикамья простились с погибшим на СВО Вячеславом Давыдовым Командир мотострелкового отделения скончался в декабре прошлого года Поделиться Твитнуть

В Чусовском городском округе Пермского края сегодня, 22 марта, состоялись похороны участника специальной военной операции Вячеслава Давыдова. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава муниципального образования Сергей Белов.

Вячеслав Давыдов родился 20 ноября 1974 года в посёлке Селянка. После окончания школы он был призван в армию, где отслужил в должности старшего моториста. После демобилизации устроился на железную дорогу. Долгие годы он ответственно трудился монтёром пути в Лёвшинской дистанции пути.

Как отмечает Сергей Белов, за время работы Вячеслав Давыдов зарекомендовал себя как ответственный, грамотный человек, отзывчивый и готовый всегда помочь товарищам.

С началом СВО уроженец Прикамья по своей инициативе заключил контракт о прохождении военной службы. В боевых действиях младший сержант Давыдов принимал участие в качестве стрелка-помощника гранатомётчика мотострелкового отделения. Его гвардейский танковый полк выполнял задачи на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Вячеслав Давыдов хорошо проявил себя на службе, за что был назначен командиром отделения. 10 декабря 2023 года он трагически погиб.

Ранее сообщалось, что 23 марта у Дворца культуры города Осы (ул. Горького, 71) состоится прощание с инспектором ДПС Дмитрием Гориным, мобилизованным на СВО осенью 2022 года.

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