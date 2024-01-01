На СВО погиб мобилизованный инспектор ДПС из Прикамья Поделиться Твитнуть

Дмитрий Горин

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на Украине 1 марта 2024 года во время выполнения боевой задачи в зоне СВО погиб житель Осинского округа Прикамья Дмитрий Горин. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на окружную администрацию. Чиновники выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Дмитрию было 42 года. Он родился в д. Шавкуново Кунгурского района, учился в с. Ашап Ординского района. Окончив школу, поступил в Осинский аграрный техникум на специальность «ветеринария». В 2003 году был призван на срочную службу в ВС РФ. Вернувшись, стал инспектором дорожно-патрульной службы. В органах внутренних дел проработал 13 лет.

После начала СВО попал под частичную мобилизацию. В августе 2023 года был награждён медалью Министерства обороны РФ «За разминирование».

«Дмитрий был очень добрым, общительным и дружелюбным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался», — говорится в некрологе.

Прощание с Дмитрием Гориным состоится 23 марта возле Дворца культуры (Оса, ул. Горького, 71). Начало в 10:00.

Ранее сообщалось, что во время доставки гуманитарной помощи в зону СВО погиб волонтёр из Пермского края Александр Кунакбаев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.