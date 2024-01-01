Максим Артамонов В выходные в Прикамье прогнозируют сильный ветер, снег и гололедицу В МЧС советуют водителям и пешеходам был осторожными Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

По данным Пермского метеоцентра, 23 марта ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: днём порывы ветра могут достигать до 17 м/с, ночью по северо-востоку сильный снег. Ночью и утром в отдельных районах Прикамья ожидается гололедица на дорогах и отложения мокрого снега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с этим в ведомстве рекомендуют не находиться рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередачи, не оставлять транспорт возле них.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а пешеходам - не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не пускать туда детей.

Службы экстренного реагирования можно вызвать по телефону «01» (со стационарного телефона) или «101», «112» (с мобильного). Вызов бесплатный.

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