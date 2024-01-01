Алёна Бронникова В Перми изменится график движения автобусного маршрута № 35 Пассажиров просят быть внимательнее Поделиться Твитнуть

В Перми с 23 марта будет скорректировано расписание автобусов, следующих по маршруту № 35. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

«Корректировки вводятся для повышения точности соблюдения расписания в условиях существующей дорожной обстановки. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения», — сообщает пресс-служба мэрии.

С начала марта маршрут № 35 был продлён. Ранее автобусы курсировали между ПЭМЗ на правом берегу Камы и Театром-Театром, а с 1 марта стали ходить до остановочного пункта «Улица Крисанова». В дептрансе отмечают, что изменения были внесены для создания новой транспортной связи и улучшения доступности ул. Окулова, Фонда поддержки участников СВО и нового здания музея PERMM. В связи с продлением маршрута на линию добавили дополнительный автобус.

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