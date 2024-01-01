Алёна Бронникова Коллекторов из Прикамья оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбительные листовки Микрофинансовая организация оказывала давление на должницу и её соседей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Жительница Карагайского района обратилась в ГУФССП России по Пермскому краю с жалобой на психологическое давление со стороны микрокредитной компании «Сетап». По информации пресс-службы ведомства, женщина задолжала организации 2 тыс. руб.

«Коллекторы от имени должницы по почте направляли соседям листовки с требованием оплатить за неё долг по кредиту. При этом текст имел оскорбительный характер и содержал персональные данные заёмщицы», — сообщили в УФССП.

Кроме того, самой женщине коллекторы направляли уведомления с угрозами ареста имущества, изъятия собственности, ограничения права на выезд за пределы РФ и привлечения к уголовной ответственности в случае неоплаты долга. При этом у МКК отсутствовали правовые полномочия на применение таких мер.

ООО МКК «Сетап» было признано виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и оштрафовано на 100 тыс. руб. Организация пыталась обжаловать данное решение, но его оставили без изменения в двух инстанциях.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, о похожем случае в Пермском крае. Представители ПАО Банк «ФК Открытие» распространяли среди третьих лиц информацию о наличии у жителя Перми просроченной задолженности и её взыскании. Родственники и коллеги получали голосовые сообщения о том, что в отношении мужчины может начаться судебный процесс и исполнительное производство. На пермяка оказывалось психологическое давление, сотрудники банка превысили допустимое законом суточное количество звонков.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.