Максим Артамонов В Пермском крае судебные приставы проведут горячую линию по коллекторам Пермяки смогут рассказать о нарушениях со стороны взыскателей долгов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФССП

Сегодня, 8 февраля, состоится горячая линия, посвященная работе коллекторов, котрую проводит ГУФССП по Пермскому краю. Она пройдёт в региональном управлении ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов..

Как указано на официальной странице в соцсетх ведомства, горячая линия будет проходить «в рамках деятельности по защите прав граждан, имеющих просроченную задолженность, от неправомерных действий лиц, занимающихся её взысканием».

Те жители Пермского края, которые столкнулись с нарушениями в работе коллекторов, могут обратиться в управление по телефону: 8(342) 221- 98 — 63.

Кроме того, в региональном управлении судебных приставов работает еженедельный приём граждан. Его проводит руководитель управления Абдул Алаудинов по четвергам.

Один из последних случаев нарушений со стороны сотрудников кредитных организаций, которые занимаются взысканием просроченной задолженности с жителей, произошёл в Перми. К судебным приставам обратился мужчина с жалобой на действия работников банка.

Как выяснилось, представители ПАО Банк «ФК Открытие» распространяли среди третьих лиц сведения о должнике, наличии у него просроченной задолженности и её взыскании. В частности, родственникам должника отправлялись голосовые сообщения о том, что в отношении мужчины может начаться судебный процесс и возбуждение исполнительного производства. Такие сообщения отправлялись должнику по месту его службы — в Пермскую таможню.

Кроме того, что на пермяка оказывалось психологическое давление, сотрудники банка превысили допустимое законом суточное количество звонков.

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