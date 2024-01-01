Дни пермского кино пройдут в Москве с 5 по 7 апреля Поделиться Твитнуть

кадр из фильма «Сердце Пармы» (16+) режиссёра Антона Мегердичева

С 5 по 7 апреля в Москве, в Центральном доме кинематографистов, пройдут Дни пермского кино (18+). В рамках специальной программы будут показаны архивные и современные фильмы пермских режиссёров, а также ленты, снятые о Пермском крае столичными командами. Об этом сообщили в правительстве Прикамья.

Открытие Дней пермского кино состоится 5 апреля в 19:00. После официальной церемонии зрители увидят фильм «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» (0+) режиссёра Константина Березовского. Эта игровая лента, снятая в 1966 году в Перми, основана на повести Льва Давыдычева и является единственным художественным фильмом, произведённым Пермской студией телевидения.

В общую программу Дней пермского кино включено 19 фильмов. Они разнообразно представят киносообщество Перми, а также культурный фон города. Московский зритель сможет узнать больше о культуре коми-пермяков, исторических предпосылках возникновения Перми и значимых событиях города. Фильмы обращаются не только к пермским темам, но и к общечеловеческим вопросам, таким как семья, любовь, выбор, Великая Отечественная война и социальные проблемы.

Московский зритель увидит кинохит прошлого года — экранизацию романа Алексея Иванова «Сердце Пармы» (16+). Также в программу вошли фильмы, выпущенные к 300-летию Перми, такие как «Семейный портрет» (16+) режиссёров Валерия Тимощенко и Павла Печёнкина, «Ждите курьера» (18+) Алексея Романова, «Воспоминания о городе М» (12+) Бориса Караджева. Пермская синематека покажет фильм «От Орла до Праги. Дивизия Чёрных Ножей» (12+) режиссёра Павла Печенкина, рассказывающий о подвиге уральских танкистов-добровольцев во время Великой Отечественной войны.

Пермская кинокомиссия представит киноальманах «Молотов коктейль» (12+), в котором художественно осмыслены и визуализированы устные городские легенды Перми. Ведущим киноальманаха является актёр Александр Смирнов, известный своим участием в играх КВН в команде сборной Перми «Парма».

Ещё один документальный киноальманах «Вернувшийся домой» (6+) расскажет истории пермяков, которые вернулись из других городов обратно в Пермь и успешно строят свою жизнь на малой родине.

Пермская киностудия «Новый курс» представит ретроспективу своих лучших фильмов, награждённых на российских и международных кинофестивалях. Программу откроет фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши» (12+) режиссёра Павла Печенкина, который в 2015 году был удостоен премии «Золотой Орел». Другим фильмом в программе будет «Вырваться. История любви» (16+) режиссёра Ольги Аверкиевой, который считается самым титулованным фильмом в истории пермского кино. Программа «Нового курса» включает работы разных режиссёров, сотрудничавших со студией: «Кардиополитика» (18+) Светланы Стрельниковой, «Эвакуационный роман» (12+) Бориса Караджева, «Под куполом неба» (18+) Сергея Лепихина, «Старухи» (16+) Галины Красноборовой и др.

Мультсериал «Капризка» (0+), представленный Пермской анимационной студией, покажет 12 эпизодов, снятых по повести пермского писателя Владимира Воробьёва и выполненных в технике пластилиновой анимации.

Перед показами зрители увидят новеллы игрового альманаха Антона Богданова «Кино=добро» (6+), снятого в Перми и рассказывающего о вечных ценностях человека и семьи, о дружбе, надежде и любви.

Дни пермского кино будут проходить с 5 по 7 апреля в Центральном доме кинематографистов по адресу: ул. Васильевская, 13. На некоторых показах будут присутствовать представители команд фильмов. Показы проходят бесплатно для зрителей при предварительной регистрации.

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