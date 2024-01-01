За невыполнение плана мошенников в Перми били рыбой Поделиться Твитнуть

В Дзержинском райсуде Перми вынесен приговор по делу против восьми членов организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством. Все участники были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Руководила преступниками женщина 1972 г.р., которая зарегистрировала ИП на своё имя. Она размещала объявления в интернете о приёме на работу специалистов по монтажу пожарной сигнализации, их помощников и грузчиков. После найма девять человек были обучены специальным психологическим методикам, которые помогали в общении с целевой аудиторией — пенсионерами. Каждый день они тренировались, заучивали специально подготовленные тексты.

Злоумышленники затем отправлялись в квартиры пенсионеров в Перми и других городах региона, предлагая им купить газоанализаторы и противопожарные приборы. При этом они представлялись сотрудниками газовой службы или других государственных органов, угрожая возможным административным наказаниям в случае отказа. Для большей убедительности они были в форме и предъявляли поддельные удостоверения.

В рамках мотивации своих сотрудников злоумышленники внедрили элементы соревнования. Они ставили задачу продажи определённого количества приборов и награждали тех, кто справлялся, премиями. Если цель не была достигнута, то коллег ждало унизительное наказание, например, удары рыбой или тортом.

Цены на продаваемые приборы были значительно выше рыночной стоимости. Например, газоанализатор за 500 руб. продавался за 7 тыс. руб.

Группа вела незаконную деятельность с июня 2018-го по июнь 2019 года.

Фигурантов в арендованном преступной группой офисном помещении на ул. Данщина задерживали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю и бойцы Росгвардии.

Во время расследования двое обвиняемых заключили досудебное соглашение, и их дела были рассмотрены в особом порядке. Остальных восьмерых участников группы Дзержинский райсуд признал виновными и приговорил к лишению свободы на срок от 1 до 3 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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