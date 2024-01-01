В Пермском крае 22 марта похоронят погибшего на СВО Андрея Безденежных Поделиться Твитнуть

Андрей Безденежных / фото взято из открытых источников

В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб житель Суксунского округа Пермского края Андрей Безденежных, об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на публикацию представителей окружной администрации на официальной странице ВКонтакте.

«Приносим глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою», – говорится в сообщении местных властей.

Прощание с военнослужащим состоится 22 марта в Доме культуры с. Ключи (ул. 40 лет Победы, 17). Начало в 12 часов.

Ранее "Новый компаньон" писал, что в ходе СВО 17 февраля погиб уроженец Пермского края 19-летний Михаил Балдин. За два месяца до своей гибели, 14 декабря, он заключил контракт о прохождении службы в зоне СВО. На фронте рядовой Балдин служил старшим стрелком штурмовой роты мотострелкового батальона.

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