Апелляцию бывшего вице-премьера Пермского края рассмотрят 18 апреля Елена Лопаева настаивает на отмене приговора за хищения из фонда «Содействие — XXI век» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судья Пермского краевого суда Юрий Воронов рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда в отношении бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Экс-чиновница пытается оспорить обвинительный приговор, настаивая на его отмене. Прокуратура также требует отмены решения, считая его слишком мягким.

Напомним, 31 января 2024 года Ленинский районный суд Перми признал Лопаеву виновной в хищениях из фонда «Содействие — XXI век» и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её взяли под стражу прямо в зале суда. Гособвинение запрашивало для неё более строгое наказание — 6 лет лишения свободы, штраф 900 тыс. руб. и запрет занимать определённые должности в течение 2,5 лет.

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» был создан в Прикамье в 2010 году. Взамен на налоговые льготы крупные компании перечисляли в него средства на культурные проекты. По версии следствия, часть денег обналичивалась через фиктивные договоры. Елену Лопаеву обвинили в том, что она похитила 68 млн руб.

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