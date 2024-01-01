Максим Артамонов
На СВО убили военнослужащего из Прикамья Андрея Меньшикова
О дате похорон власти сообщат дополнительно
В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Ильинского Андрей Меньшиков. Об этом сообщает администрация мунципалитета на официальной странице в соцсетях.
Андрей Меньшиков родился в 1976 году в п. Ильинский. Там же получил среднее образование, а с 1992 по 1993 год проходил военную службу по призыву. В сентябре 2023 года заключил контракт на военную службу.
Мужчину убили 2 марта этого года в зоне боевых действий СВО. При каких обстоятельствах это случилось, в администрации не уточнили.
Местные власти выразили глубокие соболезнования всем родным и близким солдата.
О дате и времени церемонии прощания в администрации сообщат дополнительно.
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