Максим Артамонов На СВО убили военнослужащего из Прикамья Андрея Меньшикова О дате похорон власти сообщат дополнительно Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Ильинского городского округа

В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Ильинского Андрей Меньшиков. Об этом сообщает администрация мунципалитета на официальной странице в соцсетях.

Андрей Меньшиков родился в 1976 году в п. Ильинский. Там же получил среднее образование, а с 1992 по 1993 год проходил военную службу по призыву. В сентябре 2023 года заключил контракт на военную службу.

Мужчину убили 2 марта этого года в зоне боевых действий СВО. При каких обстоятельствах это случилось, в администрации не уточнили.

Местные власти выразили глубокие соболезнования всем родным и близким солдата.

О дате и времени церемонии прощания в администрации сообщат дополнительно.

Напомним, ранее стало известно о гибели в СВО уроженца Краснокамского округа, рядового Антона Шамсиева . Он участвовал в спецоперации в должности гранатомётчика. Как и где он погиб, местные власти тоже не разглашали. О времени и месте прощания чиновники пообещали сообщить позже.

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