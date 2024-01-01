Екатерина Артёмова Жительниц Перми отправили в колонию за незаконный сбыт наркотиков Установлено, что они были участницами преступной группы Поделиться Твитнуть

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Кировский районный суд Перми вынес приговор двум местным жительницам. Как сообщается на едином портале Прокуратуры РФ, они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Летом 2022 года подсудимые были задержаны при попытке сбыта наркотических средств. Установлено, что они являлись участницами преступной группы и действовали по указанию одного из участников. Роль злоумышленниц состояла в том, чтобы фасовать полученные наркотики на более мелкие партии и организовывать тайники, а затем информировать наркопотребителей о местонахождении запрещённых веществ.

Суд приговорил одну из женщин к семи годам и восьми месяцам лишения свободы, вторую — к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Уголовное дело в отношении соучастников данного преступления выделено в отдельное производство. Сейчас ведётся следствие.

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