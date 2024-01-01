Екатерина Артёмова
Жительниц Перми отправили в колонию за незаконный сбыт наркотиков
Установлено, что они были участницами преступной группы
Летом 2022 года подсудимые были задержаны при попытке сбыта наркотических средств. Установлено, что они являлись участницами преступной группы и действовали по указанию одного из участников. Роль злоумышленниц состояла в том, чтобы фасовать полученные наркотики на более мелкие партии и организовывать тайники, а затем информировать наркопотребителей о местонахождении запрещённых веществ.
Суд приговорил одну из женщин к семи годам и восьми месяцам лишения свободы, вторую — к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Уголовное дело в отношении соучастников данного преступления выделено в отдельное производство. Сейчас ведётся следствие.
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