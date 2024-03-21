Андрей Стрельцов «Пермские медведи» вышли в «Финал четырёх» Кубка страны Розыгрыш почётного приза может состояться в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: министерство физической культуры и спорта Пермского края

В четверг «Пермские медведи» в СК им. Сухарева провели ответный четвертьфинальный поединок гандбольного Кубка страны. Соперником выступил питерский «Зенит». Итог матча — 32:30 в пользу хозяев площадки.

Первый тайм по большей части прошёл под диктовку гостей, но ближе к середине второй половины встречи хозяева впервые вырвались вперёд и больше инициативу не упускали. Особо отличился в игре голкипер команды Станислав Юрча.

Отметим, что в первой встрече в Санкт-Петербурге успех был тоже за подопечными Валентина Бузмакова, с преимуществом в один гол.

«Медведи» завоевали право выступать в «Финале четырёх». Розыгрыш состоится 13-14 апреля. В пятницу будет объявлено место проведения турнира, и с большой вероятностью это будет Пермь. Также за Кубок поборются краснодарский СКИФ, ЦСКА и «Чеховские медведи».

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