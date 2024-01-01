В Пермском крае годовая инфляция по итогам февраля выросла до 8,65% Это выше общероссийского показателя Поделиться Твитнуть

Годовая инфляция в Пермском крае по итогам февраля 2024 года выросла в сравнении с показателем месячной давности более чем на полпроцента — до 8,65%. Об этом сообщили в Банке России. Аналогичный показатель в среднем по России составил 7,67%.

Согласно данным Центробанка, в феврале 2024 года годовой рост цен на продовольственные товары в Прикамье составил 7,84% (в январе — 7,93%). На непродовольственные товары — 8,015 (7,57%). Рост цен за год на услуги в феврале составил 10,41% (в январе — 8,92%).

Заметнее всего по сравнению с февралём 2023 года подорожали яйца (+56,1%), плодоовощная продукция (+16,79%), сахар (+15,67%), из непродовольственных товаров — легковые автомобили (+15,38%), из услуг — путёвки за границу (+27,85%) и услуги пассажирского транспорта (+21,02%).

Основным проинфляционным фактором в ЦБ по-прежнему называют высокий внутренний спрос, который продолжает превышать возможности расширения предложения.

По прогнозу Банка России, жёсткая денежно-кредитная политика должна ограничить избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Для поддержания ценовой стабильности денежно-кредитная политика будет направлена на дальнейшее снижение устойчивого ценового давления. К концу 2024 года годовая инфляция должна снизиться до 4-4,5%.





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