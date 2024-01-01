В Пермском крае возбудят уголовное дело после высадки школьницы из автобуса
Такое указание дал глава СКР
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав десятилетней девочки в Пермском крае. И докладывать ему о ходе и результатах расследования. Об этом пишет «Рифей».
Напомним, 15 марта 2024 года случился инцидент в автобусе маршрута Пермь—Звёздный, там школьница не смогла оплатить проезд с использованием банковской карты. Пользователи социальных сетей сообщили, что кондуктор посоветовала ребёнку либо оплатить проезд, либо покинуть автобус. Через две остановки девочка выбрала последнее и вышла из транспортного средства. Позднее перевозчик и чиновники министерства транспорта утверждали, что никто не принуждал школьницу покинуть автобус, и она сделала это самостоятельно.
Напомним, с марта 2021 года начал действовать федеральный закон, запрещающий высадку лица, не достигшего 16 лет, следующего без сопровождения взрослого, при отказе оплатить проезд. По административной статье водителя могут оштрафовать на 5 тыс. руб., а должностное лицо — на 20-30 тыс. руб. По уголовной статье максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.
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