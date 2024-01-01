В Пермском крае возбудят уголовное дело после высадки школьницы из автобуса Такое указание дал глава СКР Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав десятилетней девочки в Пермском крае. И докладывать ему о ходе и результатах расследования. Об этом пишет «Рифей».

Напомним, 15 марта 2024 года случился инцидент в автобусе маршрута Пермь—Звёздный, там школьница не смогла оплатить проезд с использованием банковской карты. Пользователи социальных сетей сообщили, что кондуктор посоветовала ребёнку либо оплатить проезд, либо покинуть автобус. Через две остановки девочка выбрала последнее и вышла из транспортного средства. Позднее перевозчик и чиновники министерства транспорта утверждали, что никто не принуждал школьницу покинуть автобус, и она сделала это самостоятельно.

Напомним, с марта 2021 года начал действовать федеральный закон, запрещающий высадку лица, не достигшего 16 лет, следующего без сопровождения взрослого, при отказе оплатить проезд. По административной статье водителя могут оштрафовать на 5 тыс. руб., а должностное лицо — на 20-30 тыс. руб. По уголовной статье максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

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