Алёна Бронникова Депутаты Прикамья поддержали упрощение получения земли для многодетных военных Законопроект принят в первом чтении Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Законопроект об изменении условий бесплатного предоставления земельных участков для многодетных семей военнослужащих в Пермском крае принят в первом чтении. Депутаты краевого заксобрания обсудили инициативу губернатора Дмитрия Махонина на пленарном заседании 21 марта.

Согласно документу, многодетные семьи военнослужащих будут получать участки без учёта срока проживания на территории региона. Право на льготу сохранится также в случае гибели одного или нескольких членов семьи. До этого, чтобы получить землю, семьи должны были прожить на территории Пермского края не менее пяти лет.

Кроме того, закон предусматривает возможность получения участков в аренду на территории закрытого административно-территориального образования. Также исключается обязанность подтверждать совместное проживание, так как факт регистрации не может однозначно подтвердить совместное проживание всех членов семьи.

Законопроект был внесён в заксобрание в феврале. Во втором чтении его планируют рассмотреть в апреле.

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