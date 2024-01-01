В Прикамье похолодает и пройдёт дождь со снегом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С четверга, 21 марта, в Пермском крае начнёт ослабевать влияние антициклона, на смену ясной погоде придёт облачная, и на северо-востоке на фоне порывистого ветра до 13 метров в секунду уже выпадут небольшие осадки (снег, мокрый снег). Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пятницу, 22 марта, зона слабых и умеренных осадков (снег, мокрый снег, днём с дождём) распространится на весь север региона. К выходным снег, переходящий в дождь, доберётся до Перми и южных территорий Прикамья.

Температурный фон начнёт постепенно снижаться. В Чайковском накануне, 20 марта, максимальная температура воздуха составила +10,5˚. Это отметка достигнута в регионе впервые с начала года. В четверг днём в Прикамье будет +3…+8°С, в Перми — около +6°С. Примерно на градус холоднее станет в пятницу и субботу. В воскресенье, 24 марта, днём в регионе ожидается только +1…+6°С, в Перми будет не выше +5°С.

По предварительному прогнозу, начало следующей недели будет тёплым и влажным с умеренными осадками в виде мокрого снега и дождя.

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