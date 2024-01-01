Андрей Стрельцов «Парма» впервые в сезоне уступила «Локомотиву-Кубань» Матч в Краснодаре завершился минимальной победой хозяев площадки Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В среду в Краснодаре в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ баскетболисты «Пармы» встретились с местным клубом «Локомотив-Кубань». Игра завершилась со счётом 89:85 в пользу железнодорожников.

Первые три четверти остались за гостями, но на концовку подопечных Евгения Пашутина не хватило. Последняя четверть стала самой напряженной, «Локо» начал биться за мяч очень уверенно. За две с половиной минуты до конца благодаря трехочковому хозяева площадки смогли догнать «Парму» а затем и обойти. Последние три броска «железнодорожников» принесли им победу в этой встрече.

Самым результативным игроком встречи с 22 очками стал защитник «Пармы» Айзея Рис.

У пермской команды в турнирной таблице 18 побед при 14 поражениях в 32 встречах. Это пятое место.

24 марта «Парма» сыграет в домашних условиях с принципиальным соперником в борьбе за пятую строчку БК «Енисеем» из Красноярска.

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