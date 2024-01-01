Алёна Бронникова КСП Прикамья выявила ошибки в расчёте содержания «Кристалла» в поправках к бюджету В целом по документу было внесено 11 замечаний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контрольно-счётная палата (КСП) Пермского края по результатам проведённой экспертизы законопроекта о внесении изменений в краевой бюджет на 2024-2026 годы выявила несколько нарушений, по документу было внесено 11 замечаний. В том числе, в заключение ведомства вошло замечание по расчётам уплаты налогов на землю и имущество «Кристалл-центра».

«По расходам на уплату налога на землю и налога на имущество предусмотрено дополнительно ГБУ «Региональный молодёжный центр» — бывший кинотеатр «Кристалл». Отмечаем, что расчёт данного налога требует уточнения, так как содержит ряд арифметических ошибок и некорректную базу для расчёта налогов», — сообщил на заседании комитета по бюджету 20 марта председатель КСП Александр Белых.

Напомним, в связи с передачей имущественного комплекса «Кристалл-центра» в оперативное управление Молодёжного центра краевые власти в 2024 году планируют выделить из бюджета 5,3 млн руб., а в последующие два года — по 9,8 млн руб. Деньги будут направлены на оплату земельного и имущественного налогов.

Согласно заключению КСП, опубликованному на сайте виртуального кабинета депутата, расчёт налога на имущество производился исходя из стоимости объекта (433 млн руб.) и ставки налога в 2,2%. Однако в октябре краевое минимущества закрепило за объектом на праве оперативного управления имущество балансовой стоимостью 370 млн руб. Агентство по делам молодёжи региона включило в эту сумму потенциальное увеличение балансовой стоимости за счёт ремонта и технического перевооружения со ссылкой на ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Однако указанный стандарт не применяется к организациям бюджетной сферы, поэтому расчёт налога на имущество требует уточнения. В КСП отмечают, что даже исходя из учтённой стоимости потребность в дополнительном финансировании на уплату налогов будет в 2024 году на 565,3 тыс. руб. ниже предусмотренного в проекте закона и составит 4,8 млн руб.

Все замечания планируется учесть и принять законопроект о внесении изменений в бюджет в двух чтениях 21 марта.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.