В СВО погиб житель Прикамья Николай Лунегов Ему было 49 лет Поделиться Твитнуть

Константин Лунегов / фото: Елизавета Шлагинских

В конце января 2024 года в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР убили уроженца Коми-округа Константина Лунегова. Об этом сообщила глава Гайнского муниципального округа Пермского края Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсетях.

По её словам, Николай Лунегов родился 15 августа 1974 года и жил в п. Касимовка Гайнского района.

Он погиб 23 января этого года «в ходе выполнения боевых задач». Другие подробности не сообщаются.

Глава округа выразила соболезнования родным, близким, друзьям погибшего.

По данным местной газеты «Парма Новости», с начала СВО уже погибли 90 жителей Коми-округа.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в ходе спецоперации РФ на Украине также погибли житель Чусовского городского округа Эльвир Музафаров и житель Сивинского муниципального округа Евгений Быков.





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