Екатерина Артёмова В ходе СВО погибли двое жителей Пермского края Стало известно о смерти военнослужащих из Чусового и Сивы Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции РФ на Украине погибли житель Чусовского городского округа Эльвир Музафаров и житель Сивинского муниципального округа Евгений Быков. Об этом сообщили в администрациях муниципалитетов.

Эльвир Музафаров родился 26 апреля 1976 года в Башкирской АССР. В Чусовом окончил индустриальный техникум. С 1994-го по 1995 год проходил срочную военную службу матросом в воинской части 31146. Позже заключил контракт о прохождении военной службы в должности радиотелефониста. Погиб 4 марта этого года при выполнении специальных задач на территории Донецкой Народной Республики, вблизи Авдеевки. Похороны Эльвира Музафарова состоялись в Чусовом 19 марта.

Евгений Быков родился 27 июня 1987 года. В октябре 2022 года был призван на СВО. Погиб 20 декабря 2023 года при выполнении задач на территории ДНР. Прощание с ним пройдёт 21 марта в Сивинском центре культуры и досуга.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.