Технологические разработки пермских ученых оценили эксперты на выставке в Екатеринбурге Поделиться Твитнуть

В Екатеринбурге завершилась 24-я международная выставка «Металлообработка. Сварка — Урал». На выставочных площадях МВЦ «Екатеринбург-Экспо» были представлены пять изобретений ученых из Пермского политеха, сообщили в минпромторге Пермского края.

Участникам выставки был представлен первый в России аппаратно-программный комплекс дополненной реальности, разработанный для станкостроения. С его помощью исполнитель за станком и его руководитель могут выполнять ответственные работы удалённо, используя мультимедийные возможности комплекса, такие как управляемая видеокамера и лазерный указатель. Директор бизнес-инкубатора ПНИПУ «Динамика роста» Луиза Коногорова отметила, что особенностью этой новинки является детально настроенная аппаратура, предназначенная для работы на высокотехнологичном оборудовании.

Также на выставке была представлена роботизированная тележка «Чебуратор», созданная пермскими изобретателями под руководством студента кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» Ивана Макарова. Новая разработка способна автономно перемещать по производственной территории крупные и мелкие заготовки, запчасти или уже собранные персоналом узлы до следующего этапа механической обработки или сборки. Программное обеспечение тележки позволяет управлять «роем» дронов для оптимального планирования логистических маршрутов на предприятии.

В рамках выставки была также представлена система адаптации промышленных роботов, реализованная в виде роботизированного сварочного комплекса. Эта новинка позволяет с большой точностью определять, измерять и локализовать объекты, позволяя роботу взаимодействовать со средой без специальной оснастки. Руководитель стартапа, выпускник ПНИПУ Александр Полыгалов, уточнил, что его технология может применяться в сварке, позиционировании, классификации и идентификации объектов.

Ещё одной разработкой пермских ученых, представленной на выставке, стал стенд для исследования процессов механической обработки резанием сложных и гибридных материалов. Новая технология может быть использована для тестирования отечественных комплектующих, а также для проверки обрабатываемости новых материалов, оценки прочности и качества режущего инструмента, адаптации различных технических решений в обработке материалов резанием. Эта разработка позволит определить требования к образовательным стандартам при подготовке конструкторов и технологов для машиностроительных предприятий.

Также команда ученых ПНИПУ разработала уникальную технологию изготовления муфельных электропечей с повышенной эффективностью для качественной термообработки деталей продукции машиностроительных заводов. Изобретатели предлагают использовать шамотно-волокнистые плиты при производстве печей, что гарантирует снижение теплопотерь на 25-40% благодаря низкой теплопроводности. Это позволит сократить экономические затраты вдвое и увеличить производительность нагревательных устройств на 20-25%.

Все пять стартапов ПНИПУ получили высокую оценку экспертов и пользователей технологического оборудования в рамках выставки «Металлообработка. Сварка — Урал».

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что поддержка научных проектов и исследователей — одна из задач Десятилетия науки и технологий, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.

«Поддерживаем разработки наших учёных, помогаем внедрять их в промышленность и другие направления. Для создания условий для развития науки и высшего образования в Прикамье ежегодно направляем порядка 600 млн руб. Понимаем, что развитие инновационных производств невозможно без качественной подготовки кадров. Уделяем внимание научным сотрудникам, отличившимся студентам и аспирантам. В частности, приняли решение со следующего года увеличить размер ежемесячной выплаты докторам наук — до 30 тыс. руб.», — заявил Дмитрий Махонин.

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