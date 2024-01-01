В Перми похоронят погибшего на СВО Ивана Иванова Военнослужащему было 48 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции на территории Украины, в ДНР и ЛНР погиб житель Перми Иван Иванов. Ему было 48 лет. Об этом со ссылкой на администрацию Новых Лядов сообщает perm.aif.ru.

Иван родился в декабре 1975 года, а погиб в январе 2024-го. Как рассказали чиновники, военнослужащий был любящим сыном, мужем, отцом и дедушкой.

«Администрация посёлка Новые Ляды выражает соболезнование родным и близким», — говорится в некрологе, опубликованном ВКонтакте руководством посёлка.

Похороны Ивана Иванова состоятся 21 марта.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о гибели на СВО жителя Чусовского городского округа Эльвира Музафарова и жителя Сивинского муниципального округа Евгения Быкова. Похороны 47-летнего Эльвира Музафарова состоялись в Чусовом 19 марта. А прощание с 36-летним Евгением Быковым пройдёт на родине, в Сиве, 21 марта.

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