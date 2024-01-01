Алёна Бронникова Прикамью могут списать около 9 млрд рублей задолженности Речь идёт о списании бюджетных кредитов, полученных в 2015 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермскому краю могут списать до двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Как сообщила на заседании комитета по бюджету краевого заксобрания министр финансов Екатерина Тхор в рамках обсуждения пакета поправок к бюджету на 2024-2026 годы, региону могут списать до 9 млрд руб.

«Президент РФ сказал, что инфраструктурные и бюджетные кредиты не будут подлежать списанию. Поэтому речь может идти только о кредитах, которые мы получили ещё в 2015 году на покрытие дефицита бюджета. Общая сумма этих кредитов — 14 млрд руб., соответственно, мы надеемся, что нам будут списаны порядка 8-9 млрд руб. Вопрос в том, какие условия нам поставит федерация и куда мы должны будем направить высвободившиеся средства», — отметила она.

Депутаты также поинтересовались возможностью реструктуризации кредитов муниципалитетов. Министр рассказала, что общая сумма долгов восьми муниципальных образований, которые могут быть списаны, составляет около 2 млрд руб. По её словам, списать эти долги будет возможно в случае поступления дополнительных доходов в краевой бюджет.

В феврале губернатор Дмитрий Махонин заявил, что в 2023 году Пермскому краю удалось списать задолженность по бюджетным кредитам на 535,5 млн руб. благодаря инвестициям в запуск тепличного комплекса «Пермский» и производства мелованного картона компанией «Кама». Высвободившиеся средства были направлены на строительство и ремонт дорог. Кроме того, федеральный механизм планируется «приземлить» на уровень региона, то есть списывать кредитные обязательства муниципальных образований перед бюджетом края.

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