Пермскому краю списали полмиллиарда задолженности по бюджетным кредитам В планах этого года списание 763 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2023 году Пермскому краю удалось списать задолженность по бюджетным кредитам на 535,5 млн руб. В 2024 году власти планируют списать ещё порядка 763 млн руб. Об этом губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своём telegram-канале.

Он напомнил, что механизм списания бюджетных кредитов для регионов РФ действует с 2021 года. Кредиты можно списать в обмен на инвестиции и допналоги в бюджет.

«Так, нам удалось списать кредиты благодаря инвестициям в запуск тепличного комплекса «Пермский» и производства мелованного картона компанией «Кама». Высвободившиеся средства мы направили на строительство и ремонт дорог в регионе», — написал Махонин. Он добавил, что федеральный механизм планируется «приземлить» на уровень региона. То есть списывать кредитные обязательства муниципалитетов перед краевым бюджетом.

Сейчас министерство финансов и и минэкономразвития разрабатывают соответствующие поправки в законодательство. Планируется, что их удастся принять уже в 2024 году. А до этого муниципалитетам будет предоставлена отсрочка по уплате кредита.

Губернатор считает, что это будет ещё одна мера поддержки муниципалитетов и стимулом к более качественной работе «на местах» с инвесторами по созданию новых производств.

«Списание кредитов позволит властям Перми направить на развитие города дополнительно порядка 850 млн руб.», — заявил Дмитрий Махонин.

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