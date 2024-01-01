Литейный завод в Прикамье не платил за негативное воздействие на природу Виновных привлекли к ответственности Поделиться Твитнуть

В Горнозаводске Пермского края природоохранным прокурором на ООО «Бисерский литейный завод» выявлены многочисленные нарушения законодательства об охране окружающей среды и природопользования.

Установлено, что предприятие не поставило производственные площадки на госучёт в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, не провело инвентаризацию источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, не разработало программу производственного экологического контроля, не согласовало мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий и пр.

Кроме того, выяснилось, что завод не вносил плату за негативное воздействие на окружающую среду, утилизировал отходы без подачи необходимых документов и вообще осуществлял недропользование в отсутствие соответствующей лицензии.

По итогам проверки руководителю ООО было внесено представление, возбуждены три административных дела. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

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