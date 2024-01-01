В Перми зафиксирован залповый сброс мусора Он поставил под угрозу биологическую очистку сточных вод Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

На Биологических очистных сооружениях (БОС) Перми, куда приходят для очистки все стоки города, зафиксирован залповый сброс мусора. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

ООО «Новогор-Прикамье»

По словам специалистов коммунального оператора, механические решетки, которые являются первой ступенью очистки стоков от крупного мусора, задержали большой объём салфеток, волос, шерсти, ниток и пр. За короткое время решётки оказались забиты 100 кг волокнистого мусора. Сотрудникам вручную пришлось чистить их в течение нескольких часов. Благодаря оперативной работе рабочих Биологических очистных сооружений удалось предотвратить поломку оборудования и перенаправить стоки на дальнейшую биоочистку.

ООО «Новогор-Прикамье»

В компании снова призвали жителей Перми строго соблюдать правила пользования канализацией. Чтобы не было засоров, в неё запрещается сбрасывать предметы личной гигиены, тряпки, салфетки, наполнители для кошачьих туалетов, ватные палочки, волосы и даже жир.

ООО «Новогор-Прикамье»

В «Новогоре» напомнили, как в декабре 2023 года неизвестные нарушили работу сети водоотведения в м/р Владимирский, затолкнув в колодец два матраса.

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