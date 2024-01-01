В Перми зафиксирован залповый сброс мусора
Он поставил под угрозу биологическую очистку сточных вод
На Биологических очистных сооружениях (БОС) Перми, куда приходят для очистки все стоки города, зафиксирован залповый сброс мусора. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».
По словам специалистов коммунального оператора, механические решетки, которые являются первой ступенью очистки стоков от крупного мусора, задержали большой объём салфеток, волос, шерсти, ниток и пр. За короткое время решётки оказались забиты 100 кг волокнистого мусора. Сотрудникам вручную пришлось чистить их в течение нескольких часов. Благодаря оперативной работе рабочих Биологических очистных сооружений удалось предотвратить поломку оборудования и перенаправить стоки на дальнейшую биоочистку.
В компании снова призвали жителей Перми строго соблюдать правила пользования канализацией. Чтобы не было засоров, в неё запрещается сбрасывать предметы личной гигиены, тряпки, салфетки, наполнители для кошачьих туалетов, ватные палочки, волосы и даже жир.
В «Новогоре» напомнили, как в декабре 2023 года неизвестные нарушили работу сети водоотведения в м/р Владимирский, затолкнув в колодец два матраса.
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