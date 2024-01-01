Екатерина Артёмова
В Прикамье задержали ещё одного начальника колонии
Руководителя пермской ИК-29 обвиняют в получении взятки
Ранее стало известно о задержании начальника чусовской исправительной колонии №37 Ильи Асламова. Его обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере. Свердловский районный суд Перми уже избрал Илье Асламову меру пресечения — он отправлен в СИЗО на два месяца.
Вместе с Асламовым был задержан предприниматель Олег Попов. Его, по информации Properm.ru, подозревают в покушении на посредничество в даче взятки начальнику ИК-37. Бизнесмен также отправлен в СИЗО до 17 мая.
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