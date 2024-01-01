Екатерина Артёмова В Прикамье задержали ещё одного начальника колонии Руководителя пермской ИК-29 обвиняют в получении взятки Поделиться Твитнуть

В Перми задержан начальник колонии ИК-29, подполковник внутренней службы Дмитрий Ассанов. Как сообщает Properm.ru, задержание проводилось сотрудниками внутренней службы ГУФСИН и УБЭПиПК по Пермскому краю в сотрудничестве со следствием СУ СКР по региону. По данным издания, Ассанова обвиняют в получении взятки в размере 1 млн руб.

Ранее стало известно о задержании начальника чусовской исправительной колонии №37 Ильи Асламова. Его обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере. Свердловский районный суд Перми уже избрал Илье Асламову меру пресечения — он отправлен в СИЗО на два месяца.

Вместе с Асламовым был задержан предприниматель Олег Попов. Его, по информации Properm.ru, подозревают в покушении на посредничество в даче взятки начальнику ИК-37. Бизнесмен также отправлен в СИЗО до 17 мая.

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