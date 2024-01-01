Алёна Бронникова За год КСП Пермского края выявила нарушений почти на 1,3 млрд рублей Большая часть была выявлена при формировании и исполнении бюджетов Поделиться Твитнуть

Презентация Контрольно-счётной палаты Пермского края

Контрольно-счётная палата (КСП) Пермского края в 2023 году выявила 931 нарушение на сумму 1,29 млрд руб. С докладом об итогах деятельности на заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания 17 марта выступил председатель ведомства Александр Белых.

Всего за прошлый год КСП провела 38 контрольных мероприятий, 10 экспертно-аналитических, 14 внешних проверок бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств и 15 внешних проверок бюджетной отчётности муниципальных образований.

Большая часть выявленных нарушений связана с формированием и исполнением бюджетов — 63,1% (817,6 млн руб.), неэффективное использование средств — 24,3% (314,4 млн руб.). Были обнаружены нарушения ведения бухучёта и предоставления финансовой отчётности на сумму 84,8 млн руб., при осуществлении госзакупок на сумму 46,5 млн руб., в сфере управления и распоряжения госсобственностью — 5,6 млн руб. Нецелевое расходование средств составило 2,2 млн руб.

В ходе проверочных мероприятий КСП выявила отсутствие закупленного медицинского оборудования краевым управлением капстроительства в Юрлинском лечебном корпусе с поликлиникой.

«Нами направлено представление, обязывающее принять меры по возмещению ущерба со сроком исполнения до 1 апреля 2024 года. Предполагаем, что в случае неисполнения нашего требования материалы проверки будут направлены в полицию», — рассказал Белых.

В целом было направлено 25 представлений и одно предписание. В бюджеты разных уровней вернулось 4,68 млн руб. За год составлено 27 протоколов об административных правонарушениях, к ответственности привлечено 19 должностных и восемь административных лиц, сумма штрафов составила 119,1 тыс. руб. Возбуждено одно уголовное дело.

В феврале 2024 года депутаты краевого парламента утвердили на пост руководителя КСП Прикамья кандидатуру Александра Белых. К исполнению своих обязанностей он приступил 4 марта.

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