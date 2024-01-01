В аэропорту Перми заработал капсульный отель Час отдыха в нём обойдётся в тысячу рублей Поделиться Твитнуть

В аэропорту Большое Савино заработал первый в Перми капсульный отель RecRoom Sonnik. Он расположен на втором этаже аэровокзала. Информация появилась на сайте проекта.

Отель состоит из двух номеров, в каждом предусмотрено спальное место 110*190 см (в одном номере — наверху, в другом — внизу), розетки на 220В, зеркало/крючки для одежды, система вентиляции и освещения, индивидуальный комплект постельного белья, бесплатный Wi-Fi.

Заселение в отель автоматизировано, оплата — почасовая.

Минимальная стоимость — 1 тыс. руб.: в 400 руб. обойдётся комплект белья и в 600 руб. — отдых в течение часа. Стоимость двух часов — 1540 руб., трёх — 2020 руб., четырёх — 2440 руб. и так далее.

При заселении в номер от 12 до 24 часов стоимость будет одинаковой — 5380 руб.

На сайте также появилась информация о размещении в пермском аэропорту капсульного пространства для работы «коворкинг» с арендой от 10 руб. за минуту. Правда, пока данная услуга неактивна.

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