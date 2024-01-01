Пермский разработчик роботов продаёт цветочный бизнес Актив оценён в 60 млн рублей Поделиться Твитнуть

Алексей Южаков

ВКонтакте

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже готового цветочного бизнеса в Пермском крае. В него входит производство и розничная сеть магазинов в Перми FreskaRosa со среднемесячной выручкой за 2023 год в размере 1,4 млн руб. Продаётся бизнес за 60 млн руб.

В производственные мощности бизнеса включён тепличный комплекс круглогодичного выращивания роз в д. Пакли Осинского округа площадью 0,23 га. Общая площадь собственных земель — 6,26 га. Проектная мощность — более 300 тыс. роз в год. Посадочный материал привезён из Голландии. Количество высаженных роз — более 16 тыс. кустов. Мониторинг и контроль роста растений осуществляется ежедневно через Интернет в режиме online.

Пермский цветочный бренд FreskaRosa принадлежит ООО «Интеллектагро». Директор компании Алексей Южаков, он же сооснователь и председатель совета директоров ООО «Промобот», написал на своей странице ВКонтакте пост: «Открой дверь в мечту, стань собственником цветочного бизнеса!». В нём он сообщил о продаже актива, отметив, что отдаст его «только в хорошие руки».

Как сообщил «Коммерсантъ-Прикамье», по номеру телефона, указанному в объявлении на сайте «Авито», заявили, что причина продажи бизнеса связана с переездом соучредителя за границу. Издание пишет, что Южаков в последние годы большую часть времени проводит в ОАЭ.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Интеллектагро» являются предприниматель Алексей Южаков (49%) и депутат заксобрания Пермского края Юрий Борисовец (51%).

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