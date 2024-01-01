В Перми нашли подрядчика для реконструкции развязки с улицей Строителей Она будет выполнена с устройством трамвайных путей до 4 октября 2024 года Поделиться Твитнуть

Ул. Строителей

Константин Долгановский

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края провело электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Вишерской и Транссибирской магистрали в Перми с устройством трамвайных путей. Победителем признано ООО «ТрансСтройИнжиниринг-Пермь». С этой компанией, единственной подавшей заявку, КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» заключит контракт по начальной (максимальной) цене — 60,69 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Сроки выполнения работ — с 5 апреля по 4 октября текущего года.

Учредителем и гендиректором пермского ООО является Сергей Пантелеев. Выручка организации в 2023 году составила 251,3 млн руб., об этом говорится на сайте checko.ru.

Ранее, в 2022 году, власти уже искали подрядчика на реконструкцию развязки с устройством трамвайных путей. Начальная цена контракта тогда составляла 55,8 млн руб. Однако закупка была отменена.

Строительство транспортной развязки ул. Вишерской и Транссиба является частью большого проекта по возведению ул. Строителей в Перми. Магистраль длиной 7 км должна протянуться от ул. Куфонина до ул. Стахановской. Чиновники обещают завершить все работы в 2030 году.





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