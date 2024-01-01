Властями Перми согласован колерный паспорт новой поликлиники на Гайве Строительство объекта планируют завершить в 2026 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт поликлиники по ул. Писарева, 56. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отделка фасада будет выполнена из фибрoцементных плит в бело-синих оттенках, с выделением первого этажа панелями с линеарной природной фактурой, с нависающим фризом. Вывеска поликлиники будет реализована в соответствии с единым стилем, разработанным Минздравом России.

Администрация Перми

Лечебное учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, в нём будет отделение женской консультации с дневным стационаром. Также в поликлинике появятся кабинеты участковых-терапевтов и узких специалистов, кабинеты лучевой диагностики, медицинской реабилитации, физиотерапии, процедурные помещения и административно-хозяйственная часть.

Объект включён в адресную инвестиционную программу Пермского края и в национальный проект «Здравоохранение» программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» со сроком реализации в 2026 года.

Первый этап — проектирование — по условиям госконтракта продлится до 3 квартала 2024 года.

Ранее сообщалось, что капитальным ремонтом трёхэтажного корпуса больницы Архангела Михаила по ул. Писарева, 56 займётся ООО «Парма».

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