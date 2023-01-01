Олег Антонов Ремонтом больницы Архангела Михаила в Перми займётся ООО «Парма» Поделиться Твитнуть

Определён подрядчик, который займётся капитальным ремонтом 3-этажного корпуса больницы Архангела Михаила по адресу: Пермь, ул. Писарева, 56. Информация появилась на портале госзакупок. На процедуру заявился единственный претендент - ООО «Парма». Компания выполнит работы по начальной (максимальной) цене контракта — 104 млн руб.

Согласно техзаданию, исполнитель должен устроить входную группу, заменить лифты, полы, внутреннюю отделку стен и потолков, провести демонтаж и монтаж водопровода, канализации, кабельных линий электроснабжения и электроосвещения, подключить автоматическую пожарную сигнализацию. Общая площадь здания, где планируется ремонт 2,3 тыс. кв. м

Работы будут выполняться в условиях работающего учреждения здравоохранения с 25 декабря 2023 года до 4 апреля 2024 года.

В настоящее время контракт находится на подписании у заказчика.

Ранее сообщалось, что управление капстроительства Пермского края заключило контракт на проектирование и строительство новой поликлиники на ул. Писарева, 56.

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