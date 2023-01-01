Максим Артамонов В Перми заключён контракт на строительство новой поликлиники на Гайве Стоимость объекта оценили в 555 млн рублей Поделиться Твитнуть

Изображение проекта новой поликлиники / Министерство строительства Пермского края

Управление капстроительства Пермского края заключило контракт на проектирование и строительство поликлиники в микрорайоне Гайва. Новое лечебное учреждение должно быть построено до мая 2026 года. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на краевой минстрой.

Работы будет выполнять ООО «Парма». Эта компания занималась строительством детских садов в Березниках и Култаево, а также строила школы в селе Филипповка и посёлке Горный.

Напомним, итоги открытого конкурса на поиск подрядчика по строительству поликлиники были подведены на прошлой неделе. Исполнителем работ за 555,6 млн руб. выбрано ООО «Парма» при начальной (максимальной) цене контракта в 587 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Новое лечебное учреждение будет построено на земельном участке площадью 44,5 тыс. кв. м по ул. Писарева, 56, рядом с больницей Архангела Михаила.

Лечебное учреждение рассчитано на 200 посещений в смену, а также будет обеспечено отделением женской консультации с дневным стационаром. Подрядчик должен запроектировать кабинеты приёма участковых-терапевтов и узких специалистов, кабинеты лучевой диагностики, медицинской реабилитации, физиотерапии, процедурные помещения и административно-хозяйственную часть.

До октября 2024 года предполагается завершить проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации, а стройку чиновники обещают закончить в мае 2026-го.

Объект был включен в Адресную инвестиционную программу Пермского края и в нацпроект «Здравоохранение» — программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» со сроком реализации в 2026 году.

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