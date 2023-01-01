Поликлинику на Гайве построят за 555,6 млн рублей Работы должны начаться 19 сентября Поделиться Твитнуть

Подведены итоги объявленного в августе открытого конкурса на поиск подрядчика по строительству поликлиники в м/р Гайва Орджоникидзевского района Перми. Информация появилась на портале госзакупок. Исполнителем работ за 555,6 млн руб. выбрано ООО «Парма» при начальной (максимальной) цене контракта в 587 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Новое лечебное учреждение будет построено на земельном участке площадью 44,5 тыс. кв. м по ул. Писарева, 56, рядом с больницей Архангела Михаила.

Работы должны начаться 19 сентября этого года. До октября 2024 года предполагается завершить проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации, а стройка должна закончиться в мае 2026-го.

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