В Березниках скончался бывший главврач городского роддома Лев Вайнберг Поделиться Твитнуть

Лев Вайнберг

Министерство здравоохранения Пермского края

В Краевой больнице им. академика Вагнера сообщили о кончине бывшего главврача Березниковского роддома Льва Вайнберга. Он ушёл из жизни 17 марта в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Лев Аркадьевич родился в Пскове. После окончания школы поступил в Орловское медицинское училище, а после его окончания работал медицинским братом в Городской больнице имени Семашко. В 1968 году его призвали на срочную службу в Советскую Армию. После окончания военной службы в 1971 году Лев Аркадьевич поступил в Пермский государственный медицинский институт на факультет лечебного дела, по его окончании был направлен работать по распределению в Березники.

Весь его профессиональный путь был связан с Родильным домом Березников, где он начал работу врачом-акушером-гинекологом в 1978 году.

В 1983 году Лев Аркадьевич возглавил женскую консультацию, а затем, в 1989-м, стал главой родильного отделения. В 2004 году его назначили главным врачом Родильного дома, которым он руководил до апреля 2008 года. После этого его перевели на должность заместителя главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности, а в 2009 году Лев Аркадьевич вернулся к работе врачом-акушером-гинекологом родильного отделения.

Большой вклад и преданность профессии Льва Аркадьевича, его профессионализм и многолетняя трудовая деятельность в медицине были отмечены почётными грамотами и благодарностями от министерства здравоохранения Пермского края и администрации города Березники.

Коллектив больницы выразил искренние соболезнования родным и близким Льва Аркадьевича.

Прощание с Львом Вайнбергом состоится 20 марта 2024 года. Гражданская панихида пройдёт в похоронном агентстве «Гранд Ритуал» по адресу: город Березники, ул. М. Сибиряка, 1б (городское кладбище). Начало церемонии в 14:00, вынос тела в 15:00.

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