С 19 марта перекроют движение на участке улицы в центре Перми Водителей просят искать пути объезда Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

С 19 марта по 4 апреля будет временно прекращено движение всех видов транспорта по ул. Пермской, на участке от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда». Об этом сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края.

В ведомстве уточнили, что ограничение вводится в связи с работами по устройству сети ливневой канализации строящегося нового дома по адресу ул. Пермская, 86.

Объезд участка возможен по улицам Ленина, Екатерининской и Луначарского.

В Центре БДД попросили автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее спланировать свой маршрут следования.

Ранее сообщалось, что с 18 марта закрылось движение трамваев на участке ул. Борчанинова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской. В течение двух с половиной месяцев (до начала лета) здесь будут реконструировать трамвайные пути. Трамваи маршрута № 5 начали курсировать от «Бахаревки» до «Ул. Стахановская», трамвайный маршрут № 12 временно прекратил свою работу, а на маршрут № 11 выведены дополнительные вагоны.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.