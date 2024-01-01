За месяц цены на авиаперевозки в Пермском крае выросли на 40% Почти на 18% подорожал проезд в поездах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В феврале 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101%. Товары в продовольственном секторе подорожали за месяц на 0,5%, на столько же увеличились в цене непродовольственные товары, а рост цен на услуги сложился на уровне 2,3%. Об этом сообщили в Пермьстате.

Среди продовольственных товаров в процентном отношении заметнее всего подорожали капуста и свёкла (по +13%), огурцы (+9%), сырки творожные (+8%), чёрный чай байховый (+5,5%).

В то же время на 1% подешевел сахар, на 4,7% куриные яйца, снизились цены на колбасы, сыры, консервы мясные, рис, вермишель и пшено.

В феврале на 0,1-7,7% выросли цены на отдельные виды одежды, обуви, парфюмерно-косметические товары. Отмечалось удорожание (до +3%) некоторых видов мебели. В то же время машины стиральные, холодильники, мониторы, ноутбуки, телевизоры и планшеты подешевели на 0,3-2,4%.

Подорожали свежесрезанные цветы (на 6,4%), в пределах 0,1-3,8% подешевели отдельные строительные материалы.

Индекс цен на медикаменты составил 101%.

Что касается услуг, то основное влияние на сложившийся в феврале индекс цен оказало увеличение стоимости пассажирских авиаперевозок (в 1,4 раза), проезда в поездах дальнего следования (на 17,7%), услуг в сфере зарубежного туризма (на 13,3%). На 3,7% стали дороже услуги банков, на 3,3% — медуслуги, на 2,2% — услуги профессионального обучения. Одновременно на 4% подешевел проезд в такси.

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