В небе над Пермью появился дирижабль В мэрии прокомментировали случившееся Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В воскресенье, 17 марта, над Пермью появился дирижабль, вызвавший большой интерес у местных жителей. Видеозаписи с аэростатом начали распространяться в телеграм-каналах. Чтобы успокоить пермяков и разъяснить ситуацию, в городской администрации прокомментировали событие.

Как стало известно из сообщения на 59.ru, данное воздушное судно было поднято в воздух правоохранительными органами для обеспечения безопасности и поддержания правопорядка. Аэростат оснащён камерой, способной вращаться на 360 градусов и увеличивать объекты на расстоянии нескольких километров, поэтому с него удобно вести наблюдение.

Издание также напоминает, что в начале двухтысячных годов дирижабль часто использовали при проведении массовых мероприятий, а также для патрулирования опасных участков дорог. Однако уже несколько лет пермяки не видели его в небе.

Напомним, 17 марта был последним днём голосования на выборах президента РФ, а на эспланаде Перми прошли масленичные гуляния, которые привлекли десятки тысяч посетителей. Кульминацией праздника стал концерт ансамбля «Воскресение» и выступление главного звездного гостя — Дениса Клявера.

Масленичные гуляния прошли в рамках Фестиваля весенних встреч (0+), организованного Агентством новых технологий.

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