Воскресенье 17 марта стало самым тёплым днём в Прикамье в этом году Текущая неделя будет малооблачной и умеренно тёплой Поделиться Твитнуть

17 марта, воскресенье, оказалось самым тёплым днём с начала года на большинстве метеостанций Пермского края. Температура воздуха превысила отметку +5 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

Самая высокая температура наблюдалась на северо-западе и севере края: в Гайнах было +8,3 градусов, в Косе +8, в Кочёво +8,1, в Чердыни +7,8 (для этого города это новый суточный рекорд тепла для 17 марта, он превысил предыдущий рекорд, установленный в 2015 году, на 0,4 градуса).

В Перми температура достигла +6 градусов, что на 3,2 градуса ниже рекорда, установленного в прошлом году.

В понедельник на севере края ожидается существенное похолодание, а на юге всё ещё будет тепло, до +5...+7 градусов.

Текущая неделя будет малооблачной и умеренно тёплой. В южной части края не ожидается осадков. Температура воздуха в дневное время в Перми будет приближаться к +5˚ или немного выше, за исключением понедельника и вторника, когда ожидается кратковременное похолодание. Однако ночью до пятницы сохранятся значительные морозы, особенно на юге края.

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